Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем

Цьогоріч попит на дрова та інше тверде паливо значно вищий, ніж торік. Через це й ціни на дрова зростають ледь не щодня. Порівняно з минулим роком вони збільшились в середньому на 30%. Але окремі продавці правлять за свій товар у 3-4 рази більше, ніж у 2021-му.

Українці готуються зимувати на дачах: ціни на дрова ростуть, як бамбуковий ліс

Які зараз реально склалися ціни на дрова, і скільки доведеться віддати за окремі породи, розповіли в одному з лісництв на Житомирщині.

Багато українців, навіть тих, що живуть у містах, мають намір на зиму перебратись на дачі або в сільські будинки, що залишились їм у спадок від рідних. Адже влада попередила містян, що температура у приміщеннях під час опалювального сезону буде значно нижчою за ту, що була зазвичай. Отже у багатьох квартирах, що не мають індивідуального опалення, пануватимуть спартанські умови проживання. Тому немало українців, особливо тих, яким не треба щодня ходити в місті на роботу, воліють провести цю зиму у приватних дачних або сільських будинках.

Через це цьогоріч попит на дрова, а відповідно й ціни на них, дуже відчутно зросли.

"У 2021 році ціни на дрова з деревини твердих порід становили в середньому по лісомисливських господарствах області – 500-600 гривень. У цьому році вартість таких дров становить 800-900 гривень. Тобто зростання відбулося на 30 відсотків", - розповів представник Житомирського обласного управління лісомисливського господарства Сергій Смічик.

Українці готуються зимувати на дачах: ціни на дрова ростуть, як бамбуковий ліс

Цьогоріч по дрова звертається набагато більше покупців, ніж торік, каже лісничий ДП “Баранівське лісомисливське господарство” Борис Остапчук. Покупці є практично щодня, а в окремі дні, то й відразу по декілька. Багато людей непокояться, що на всіх покупців може товару не вистачити. Однак лісничі запевняють: дров вистачить, щоби задовольнити весь попит. Та водночас радять покупцям не баритися: чим нижче опускатиметься ртутний стовпчик, тим вищими можуть бути ціни на дрова.

А наразі ще можна придбати контейнер порубаних та упакованих дров за 3 тисячі гривень. Їх можна закидати в піч, відразу по тому, як розвантажили з машини. Та й решта деревини, хоч і подорожчала, та все ж поки продається за прийнятними цінами.

Ціни на дрова зараз такі:

  • деревина твердих порід (дуб, граб) – 720 гривень за кубометр;
  • деревина хвойних порід (сосна, вільха) – 600 гривень за кубометр;
  • м’які породи, які користуються меншим попитом – 540 гривень за кубометр.

Проте, за словами експерта з енергетики Геннадія Рябцева, ціни на дрова ще зростатимуть. Адже цьогоріч попит на дрова, а також на торф і пелети дуже високий. Відповідно, деякі недобросовісні ділки вже задерли ціна на дрова до 2-2,5 тис. гивень за кубометр. Звісно, це здирницькі ціни, і покупцям не слід їм потурати.

"Іноді ми бачимо, що ціни за кубометр дров зростають до 2 000-2 500 гривень з доставкою, хоча обґрунтованою вартістю на Житомирщині може бути 750-850 гривень за кубометр, залежно від того, який вид деревини і де купувати цей ресурс, - каже експерт і водночас радить покупцям: - Бажано не відкладати все це на жовтень і закупити дрова зараз".

Нагадаємо, українцям порадили, яке паливо треба підкинути в піч, аби очистити димар від сажі.


Марченко Любов, Тудей





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