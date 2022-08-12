Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло
Українців, котрі втратили житло в окупованих регіонах країни, влада пообіцяла забезпечити безкоштовним житлом. Модульні будинки почали будувати на Київщині, на Буковині, а також у проекті забудова Чернігівської та Житомирської областей. На будівництво одного модульного житлового містечка піде від кількох місяців до року.
Заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко розповів, що міськрада підписала меморандум про будівництво кварталу модульних будинків із "Червоним Хрестом", який повністю фінансує проект. Місто вже виділило під будівництво 2 гектари землі, а також кошти на проектування фундаменту.
Модульне містечко у Чернігові складатиметься із 7 двоповерхових будиночків. Передбачається, що там буде 112 як однокімнатних, так і двокімнатних квартир. Також квартири одразу будуть повністю з меблями.
За словами Віктора Геращенка, будівництво модульного містечка має розпочатися у вересні і завершиться за 3-4 місяці.
Площа кожного будиночка буде 40-50 квадратних метрів. Усередині буде все необхідне від санвузлів до меблів.
На стартовому етапі планується збудувати 40 будиночків, щоб починати розселяти біженців, яких до Житомира з'їжджається дедалі більше.
У тимчасове модульне житло поселятимуть людей, чиє власне житло було зруйноване або пошкоджене окупантами. Коли держава компенсує їм збитки, то на їхнє місце заселятимуться інші переселенці.
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