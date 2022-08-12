Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло

Українців, котрі втратили житло в окупованих регіонах країни, влада пообіцяла забезпечити безкоштовним житлом. Модульні будинки почали будувати на Київщині, на Буковині, а також у проекті забудова Чернігівської та Житомирської областей. На будівництво одного модульного житлового містечка піде від кількох місяців до року.

Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло, та в яких містах розселять біженців

Заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко розповів, що міськрада підписала меморандум про будівництво кварталу модульних будинків із "Червоним Хрестом", який повністю фінансує проект. Місто вже виділило під будівництво 2 гектари землі, а також кошти на проектування фундаменту.

Модульне містечко у Чернігові складатиметься із 7 двоповерхових будиночків. Передбачається, що там буде 112 як однокімнатних, так і двокімнатних квартир. Також квартири одразу будуть повністю з меблями.

За словами Віктора Геращенка, будівництво модульного містечка має розпочатися у вересні і завершиться за 3-4 місяці.

Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло, та в яких містах розселять біженців
У Житомирі також місцева влада виділила землю під будівництво модульного містечка площею 6,5 гектарів. Загалом тут встановлять 150 будинків, у яких мають розселити 8,5 тисячі вимушених переселенців.

Площа кожного будиночка буде 40-50 квадратних метрів. Усередині буде все необхідне від санвузлів до меблів.

На стартовому етапі планується збудувати 40 будиночків, щоб починати розселяти біженців, яких до Житомира з'їжджається дедалі більше.

Модульні будинки для переселенців: хто зможе претендувати на житло, та в яких містах розселять біженців
Біля місця, виділеного під будівництво, є дві школи, дитячий садок, магазини та інші необхідні об'єкти інфраструктури. Будівництво мають завершити до зими.

У тимчасове модульне житло поселятимуть людей, чиє власне житло було зруйноване або пошкоджене окупантами. Коли держава компенсує їм збитки, то на їхнє місце заселятимуться інші переселенці.

Раніше повідомлялося, в яких регіонах України продається найдешевша нерухомість.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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