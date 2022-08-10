Кадрові зміни в НБУ: директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослуг йде з посади

Ольга Максимчук 9 серпня 2022 року за власним бажанням завершує роботу в Національному банку на посаді директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Кадрові зміни в НБУ: директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослуг йде з посади
Фото: bank.gov.ua

Конкурс на посаду

У зв'язку з цим Національний банк незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

До сфери відповідальності майбутнього очільника цього департаменту належатиме:

  • здійснення ефективного безвиїзного нагляду за дотриманням об'єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг;
  • оперативне реагування на факти порушення об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ, та ініціювання застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України;
  • здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, регулярне проведення оцінки фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їх діяльності;
  • підготовка наглядової звітності для аналізу показників діяльності небанківських фінансових установ;
  • здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій.

Хто замінить на посаді

Обов’язки директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг до призначення нового директора виконуватиме Ірина Сіренко, начальник Управління нагляду за страховим ринком цього департаменту.

Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якого є заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

Довідка

Ольга Максимчук розпочала роботу в Національному банку з 16 липня 2020 року на посаді директора Департаменту нагляду за страховим ринком (пізніше — Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг), що був створений у 2020 році задля забезпечення ефективного виконання функцій щодо регулювання ринків небанківських фінансових послуг, які НБУ виконує з 1 липня 2020 року.





Интересные новости
Підвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'ясненняПідвищення пенсійного віку: голова Мінсоцполітики зробила важливе роз'яснення
Долар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпняДолар та євро в Україні стабілізуються: курс валют в обмінниках та банках 8 серпня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
У НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грнУ НБУ розповіли, де українці можуть купити безготівковий долар за 36,6 грн
Блок рекламы


Похожие новости
Стало відомо, як за рік змінилися ціни на м'ясоСтало відомо, як за рік змінилися ціни на м'ясо
В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетахВ Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах
В Україні впали ціни на картоплю: як змінилася вартість овоча у супермаркетахВ Україні впали ціни на картоплю: як змінилася вартість овоча у супермаркетах
Податки на обмін валюти: що змінитьсяПодатки на обмін валюти: що зміниться
ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихіднихПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних
Можуть тимчасово не повертати вклади: НБУ повідомив про три важливих зміни, кого торкнетьсяМожуть тимчасово не повертати вклади: НБУ повідомив про три важливих зміни, кого торкнеться
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Нацбанк змінив прогноз цін на газ: світові ціни почнуть знижуватися з наступного року, але в Україні почнуть зростатиНацбанк змінив прогноз цін на газ: світові ціни почнуть знижуватися з наступного року, але в Україні почнуть зростати
Долар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця рокуДолар подорожчав на 3 гривні за тиждень: українцям розповіли, як зміниться курс до кінця року
Лічильники на тепло та воду встановлюватимуть за новими правилами: що зміниться у нарахуванні комуналкиЛічильники на тепло та воду встановлюватимуть за новими правилами: що зміниться у нарахуванні комуналки
Последние новости
Подгружаем последние новости