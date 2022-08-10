Кадрові зміни в НБУ: директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінпослуг йде з посади

Ольга Максимчук 9 серпня 2022 року за власним бажанням завершує роботу в Національному банку на посаді директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Фото: bank.gov.ua

Конкурс на посаду

У зв'язку з цим Національний банк незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

До сфери відповідальності майбутнього очільника цього департаменту належатиме:

здійснення ефективного безвиїзного нагляду за дотриманням об'єктами нагляду на ринках небанківських фінансових послуг законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг;

оперативне реагування на факти порушення об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та/або інших кредиторів небанківських фінансових установ, та ініціювання застосування адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України;

здійснення аналізу ринків небанківських фінансових послуг, регулярне проведення оцінки фінансового стану небанківських фінансових установ, результатів їх діяльності;

підготовка наглядової звітності для аналізу показників діяльності небанківських фінансових установ;

здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій.

Хто замінить на посаді

Обов’язки директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг до призначення нового директора виконуватиме Ірина Сіренко, начальник Управління нагляду за страховим ринком цього департаменту.

Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», куратором якого є заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

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