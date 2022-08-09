Приватизація хлібокомбінатів: держава віддає виробництво хліба у приватні руки

В Україні на вересень запланована масштабна приватизація хлібокомбінатів і спиртзаводів. Держава має намір віддати близько двох сотень підприємств такого профілю у приватні руки. Практично всі ці підприємства, яку йдуть на приватизацію, розташовані у безпечній західній частині України, і майже всі зараз не працюють.

Держава відмовиться від виробництва хліба: в Україні починається приватизація хлібокомбінатів

Про це повідомила в ефірі всеукраїнського телемарафону в.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова.

За словами Батової, приватизація цих об'єктів має допомогти вирішити проблеми зі зберіганням і переробкою зерна, які сьогодні вкрай актуальні для України.

“Зараз ми вважаємо важливим почати приватизацію, наприклад, комбінатів хлібопродуктів, спиртових заводів і тих об’єктів, які можуть допомогти країні розв’язати проблему з зерном, з зерновими сховищами – з тим, щоб переробити це зерно”, – повідомила очільниця ФДМ.

Держава відмовиться від виробництва хліба: в Україні починається приватизація хлібокомбінатів

Більшість об'єктів, які йдуть на приватизацію, зараз не працюють, каже чиновниця. Отже держава не позбувається підприємств, що приносять їй вигоду, але віддає у приватні руки те, що потенційно може дати прибуток і його новому власнику, і державі. Наразі вже готові до приватизації близько 200 підприємств.

"Всі ці об’єкти є цікавими, тому що вони розташовані в Західній Україні та регіонах, де не ведуться активні бойові дії. Ці підприємства цікаві для релокації бізнесу", – пояснила керівник ФДМ.

За словами Ольги Батової, вже з 1 вересня можуть розпочатись аукціони з продажу цих підприємств. Держава розраховує залучити за рахунок цієї хвилі приватизації близько 1 млрд гривень.

Нагадаємо, уряд намагається зменшити дефіцит бюджету. Задля цього планують підвищити деякі податки та оптимізувати видатки із державної казни.


Марченко Любов, Тудей





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