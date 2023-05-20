Нідерланди скасували продаж винищувачів F-16 приватній компанії — Oryx

Раніше європейська країна вже працювала за такою схемою.

Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії Draken International. Про це повідомив аналітичний OSINT-ресурс Oryxspioenkop у соцмережі Twitter, інформує ZN.ua.

Нідерланди скасували продаж винищувачів F-16 приватній компанії — Oryx
© Lockheed Martin

Відомо, що компанія Draken International, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 нідерландських винищувачів F-16. Вона має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях Повітряних сил і Військово-морського флоту.

У 2021 році уряд Норвегії оголосив, що продасть Draken International ще одну партію винищувачів F-16. Перші 12 бортів вже були продані у 2022 році. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був реалізований.

У 2021 році міноборони Нідерландів також повідомляло, що ці 28 винищувачів мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року, коли на чергування заступлять нові F-35.

Вкрай ймовірно, що саме ці винищувачі F-16 будуть передані на потреби Повітряних Сил Збройних Сил України, однак поки офіційні деталі про це ніде не публікувалися.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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