На мільярдах націоналізованого російського «Сбєрбанку» в Україні заробляє не держава, а приватні фірми

А гроші у вигляді премії осідають у кишенях їхніх власників.

В процесі ліквідації російського «Сбєрбанку» в Україні держава не отримала контроль над облігаціями внутрішньої державної позики на 9 млрд гривень, які опинились в руках приватної структури та приносять їй дохід, пише у своєму матеріалі «ICU і банк «Авангард» «привласнили» й пустили в оборот гроші померлого «Сбєрбанку Росії» Юлія Самаєва, інформує ZN.ua.

На мільярдах націоналізованого російського «Сбєрбанку» в Україні заробляє не держава, а приватні фірми
© НБУ / Flickr

Авторка зазначає, що після початку ліквідації банку в лютому 2022 року станом на 2 травня на накопичувальному рахунку банку в НБУ згадані ОВДП на 9 млрд грн загадково зникли з балансів.

Увесь цей час цінні папери були під арештом та контролювались компанією ICU, засновниками якої були ексголова НБУ Валерія Гонтарева та Макара Пасенюк, а кінцевими бенефіціарами є той же Пасенюк та Костянтин Стеценко.

При цьому арешт активів жодним чином не забороняв фінансовій компані оперувати коштами, отриманими від погашення цих паперів, заробляти відсотки та щедро преміювати керуючих директорів компанії — Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка.

Зокрема ICU вклала повернену Міністерством фінансів позику, (яка, як і все майно «Сбєру», взагалі-то належать державі) у депозитні сертифікати Нацбанку.

«Такі собі «швидкі гроші», адже дохідність за депсертифікатами на той момент була 23% річних. За даними джерела в НБУ, заробіток на «оренді чужої квартири» вже перевалив за 850 млн грн. Якби на цих ОВДП заробляла не приватна компанія, а держава, то могла б купити мінімум 3,5 тисячі «мавіків-3», наприклад», - вказує Самаєва на фінансову схему.

Однак верхівкою історії стало те, що частково отриманий від цих вкладень дохід 2022 року, «Авангард» спрямував на виплату винагороди кінцевим бенефіціарним власникам — Стеценку та Пасенюку.

«Ні багато ні мало — 580 млн грн на двох. Поклали грошики собі в кишені», - резюмує авторка.


Ірина Знась, ZN.ua





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