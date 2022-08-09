ПриватБанк блокує картки клієнтів на півроку: що відбувається

Останнім часом від клієнтів надходить чимало скарг на ПриватБанк, який може несподівано заблокувати клієнту рахунок, залишивши його без засобів до існування. Причому банк зазвичай не вдається до пояснень, з якої причини картку було заблоковано.

ПриватБанк блокує карти клієнтів на півроку: у банку роз'яснили ситуацію

В подібну халепу потрапив один із клієнтів ПриватБанку, який опублікував свою негативну реакцію на порталі minfin.

Чоловік, що підписався як sashasav, пише, що закинув зі своєъ іноземної картки гроші на свою валютну картку ПриватБанку. Як для нього, то сума переказу була чимала – 1600 доларів. Та, як зясувалося, цього не слід було робити. Невдовзі по тому ПриватБанк заблокував його рахунки, у тому числі і той, на який були переказані гроші.

"Подзвонив на гарячу лінію, надав підтверджуючи документи, що проводив транзакції зі свого рахунку. Сказали чекати до 180 днів, а це пів року… А у приваті були всі заощадження та прив?язані виплати на картку. Тепер залишили без коштів на існування і ніхто нічим не може допомогти", - бідкається клієнт.

ПриватБанк блокує карти клієнтів на півроку: у банку роз'яснили ситуацію

Телефонні дзвінки на гарячу лінію банку нічого не дали. "Живий" спеціаліст слухавки не бере, а відповідає лише автовідповідач, який повторює, що спеціаліст банку вийде на зв'язок із клієнтом упродовж п'яти діб.

У коментарях до цієї публікації інші клієнти ПриватБанку пишуть, що, ймовірно, sashasav переказав гроші з картки Revolut. За цією карткою важко ідентифікувати клієнта. Через це й ПриватБанк перестрахувався, заблокувавши його рахунки у рамках фінмоніторингу.

"Ви переказали гроші схоже з однієї з "віртуальних дебетових карток", відкритої онлайн в одному з сервісів типу Revolut. Там повна недбалість з ідентифікацією клієнта часто. Карти відкривають абияк. При переказі з такої картки платіж йде на перевірку, блокуючи обліковий запис одержувача. Термін перевірки від 7 до 180 днів", - пояснили власнику заблокованих карток.

ПриватБанк блокує карти клієнтів на півроку: у банку роз'яснили ситуацію

Втім, і сам ПриватБанк не забарився із відповіддю. Банк написав клієнту, що має про нього негативну інформацію. Через це й обмежив йому користування своїми рахунками.

"На жаль, в банку є негативна інформація, що обмежує ваше обслуговування. Виконати ваше прохання та зняти обмеження в обслуговуванні немає можливості", - відповів ПриватБанк.

ПриватБанк блокує карти клієнтів на півроку: у банку роз'яснили ситуацію

Нагадаємо, ПриватБанк обіцяє виплатити своїм клієнтам по 5000 гривень допомоги. У банку пояснили, хто може претендувати на ці гроші.


Марченко Любов, Тудей





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