У НБУ звинуватили обмінники у розхитуванні валютного курсу

У Національному банку України стверджують, що обмінники "штучно розхитували" ситуацію на валютному ринку в Україні, завищуючи вартість долара без жодних економічно обґрунтованих причин. Про це заявила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю Главкому .

"Коли банки збільшили пропозицію готівкової валюти, небанківські фінустанови наввипередки почали підвищувати курс, незважаючи на порівняну стабілізацію попиту та пропозиції. Це точно неринкова поведінка, а скоріше штучне розхитування ситуації. Хочеться, щоб усі розуміли, що війна – це не час для спекуляцій, тим більше, коли це шкодить звичайним громадянам", – зазначила Рожкова.

Крім того, стверджує Рожкова, Нацбанк провів перевірки, які показали, що в низці випадків курси, що відображаються на вивісках, не збігаються з курсами, за якими реально відбуваються операції з обміну готівкової валюти.

"А це вже точно не про прозорість та чесне інформування споживачів", – додала вона.

Наскільки часто Нацбанк виявляв подібні випадки та чи можна вважати такі порушення типовими для небанківських установ, Рожкова не уточнила.

Нагадаємо, 21 липня Нацбанк суттєво одномоментно знизив офіційний курс гривні до долара (на 25%). Після цього готівковий курс в обмінниках впевнено поповз догори й за декілька днів перевищив 42 грн за $1.

І поки громадяни приходили до тями, регулятор, аби збити паніку, вдався до напрочуд оригінального рішення – обмінникам заборонили виводити курси валют на табло. Це рішення спровокувало ще більший резонанс. Соцмережі вибухнули саркастичними коментарями в дусі "далі буде заборона виставляти цінники в магазинах".