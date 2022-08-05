Можуть тимчасово не повертати вклади: НБУ повідомив про три важливих зміни, кого торкнеться

Можуть тимчасово не повертати вклади: НБУ повідомив про три важливих зміни, кого торкнеться

Національний банк повідомив про найближчі регуляторні зміни, які в своїй діяльності слід враховувати ринку кредитних спілок.

Як пише Politeka.net з посиланням на НБУ, відбудеться три головні зміни.

Так, незабаром буде відновлене звітування до НБУ (крім кредитних спілок на тимчасово окупованих територіях).

«З початку повномасштабного вторгнення росії учасники ринку небанківських фінпослуг могли не звітувати. Нині ринок оговтується від шоків війни», - пояснили в НБУ.

гроші, гривня

Друга зміна – у період дії воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення кредитні спілки можуть тимчасово призупинити свою діяльність. Отже, вони можуть: тимчасово не повертати вклади та не сплачувати проценти за ними; не виплачувати премії та бонуси працівникам; не збільшувати обсяг капітальних інвестицій за основними засобами тощо.

Ще одна зміна - кредитні спілки під час дії воєнного стану можуть анулювати ліцензію за спрощеною процедурою.

«Головна умова – відсутність зобов’язань за вкладами членів спілки. Цей крок дає змогу зменшити витрати кредитної спілки, яка фактично не надає фінансові послуги», - підкреслюють в НБУ.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
Ціни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривнюЦіни на кавуни в Україні – нечувані, а в Херсоні віддають їх за гривню
Кабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересняКабмін планує масово запустити приватизацію з 1 вересня
Вакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місцяВакансії в Україні під час війни: McDonald's пропонує українцям робочі місця
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
Іпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позикуІпотека під 0%: хто може розраховувати на таку позику
Блок рекламы


Похожие новости
"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників"Привіт, чорний ринок": після нового жорсткого рішення НБУ закриються сотні обмінників
ПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихіднихПриватБанк змінив картковий курс долара и євро: скільки коштує валюта напередодні вихідних
Робота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мовиРобота в Нідерландах: куди можуть влаштуватися українські біженці, і скільки платять без знання мови
Доступна іпотека: з якого числа, на яких умовах і хто з українців може розраховуватиДоступна іпотека: з якого числа, на яких умовах і хто з українців може розраховувати
Найвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мостуНайвідоміший довгобуд Києва: суд "передумав" щодо підрядника Подільського мосту
Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в центробанку МальтиУкраїнці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в центробанку Мальти
Курс долара: у Нацбанку назвали рівень, до якого зміцнитися гривня найближчими днями-тижнемКурс долара: у Нацбанку назвали рівень, до якого зміцнитися гривня найближчими днями-тижнем
Здавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманцівЗдавайте монети: Нацбанк повідомив українцям, які саме, навіщо і куди нести «метал» з гаманців
Monobank змінить умови продажу валюти населеннюMonobank змінить умови продажу валюти населенню
У Німеччині заявили про дефіцит робочої сили: куди можуть влаштуватися українські біженціУ Німеччині заявили про дефіцит робочої сили: куди можуть влаштуватися українські біженці
Последние новости
Подгружаем последние новости