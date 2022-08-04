НБУ розповів про зниження попиту на основні фінансові послуги

Ряд компаній, які надавали небанківські фінансові послуги, виявилися не готовими до шоків повномасштабної війни. Значна кількість учасників ринку вимушено призупинили чи скоротили свою діяльність через реалізацію операційних ризиків. Про це йдеться у щоквартальному Огляді небанківського фінансового сектору.

Фото: wikipedia.org

Крім того, в Україні значно знизився попит на основні фінансові послуги.

Що необхідно для відновлення активності

Зазначається, що для поступового відновлення активності учасникам небанківського фінансового сектору необхідно налагодити діяльність та канали надання фінансових послуг в умовах війни, приділяючи велику увагу забезпеченню фізичної безпеки роботи установ та клієнтів, а також кібербезпеці та посиленню можливості надавати послуги онлайн.

Обсяг активів ризикових страховиків

У першому кварталі 2022 року обсяг активів ризикових страховиків майже не змінився, натомість обсяг валових премій скоротився майже на 14% у порівнянні з першим кварталом 2021 року. Виплати впали близько 22% р/р.

Обсяг валових премій страховиків життя у першому кварталі майже не змінився у порівнянні з першим кварталом 2021 року, проте скоротився у порівнянні з четвертим кварталом 2021 року. Страхові виплати зменшилися, активи — навпаки, зросли як у квартальному, так і у річному вимірах.

Страховики були прибутковими за наслідками першого кварталу 2022 року. Фінансовий результат ризикових страховиків був кращим, ніж за відповідний період минулого року, завдяки помітному зменшенню витрат за майже незмінних показників операційної ефективності. Прибуток страховиків життя збільшився трохи, рентабельність активів залишилася на рівні минулого року.

Порушники нормативів

Кількість порушників нормативів платоспроможності зросла за квартал із 4 до 11. Водночас частка страховиків-порушників в активах сектора становить лише 2,6%.

За перший квартал 2022 року не відзвітували кредитні спілки, які мають майже чверть активів ринку. Обсяг активів закладів, що звітували, знизився за перший квартал на 4%.

Обсяг нових кредитів у першому кварталі скоротився у півтора раза у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Оцінка якості портфеля та визнання втрат відбуватиметься з часом та поступове відновлення регуляторних вимог. Отримані незначні доходи дещо підвищили обсяг нерозподіленого прибутку кредитних спілок у порівнянні з початком року.

Водночас скоротилися обсяги депозитів та додаткових пайових внесків на 5% та 11% відповідно. Станом на 1 квітня лише два кредитні спілки порушували нормативи достатності капіталу.

Звітність фінансових компаній та ломбардів за перший квартал є менш повною. Обсяги активів сектора зменшилися у порівнянні з обсягами на початок повномасштабної війни, особливо в ломбардів. Кредитування ломбардами знизилося на чверть, фінансовими компаніями — на 45%. Фінансові компанії та ломбарди за результатами першого кварталу були збитковими.