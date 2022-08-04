Канада запровадила додаткові санкції проти Росії

Канада розширила санкції проти Росії через воєнне вторгнення в Україну. Про це повідомляє пресслужба канадського уряду.

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Кого торкнуться санкцій

Нові санкції спрямовані щодо 43 військових чиновників та 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну.

«Канада рішуче засуджує вбивства цивільних осіб в Україні і використовуватиме всі засоби, що є в її розпорядженні, для забезпечення повного розслідування порушень міжнародного права на території України, у тому числі в Бучі», — йдеться у додатку.

Канада також продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами для координації дій та вивчення варіантів нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Канада збільшить суму виділеного раніше пільгового кредиту для України на 450 мільйонів канадських доларів ($351 млн в еквіваленті).