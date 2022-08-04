Канада запровадила додаткові санкції проти Росії
Канада розширила санкції проти Росії через воєнне вторгнення в Україну. Про це
Кого торкнуться санкцій
Нові санкції спрямовані щодо 43 військових чиновників та 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну.
«Канада рішуче засуджує вбивства цивільних осіб в Україні і використовуватиме всі засоби, що є в її розпорядженні, для забезпечення повного розслідування порушень міжнародного права на території України, у тому числі в Бучі», — йдеться у додатку.
Канада також продовжує працювати зі своїми міжнародними партнерами для координації дій та вивчення варіантів нових заходів у відповідь на невиправдані дії російського режиму.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Канада збільшить суму виділеного раніше пільгового кредиту для України на 450 мільйонів канадських доларів ($351 млн в еквіваленті).