Чому не дали на фронт? У Києві митники знищили величезну партію техніки Apple

У Києві митники знищили 10 партій контрафактної продукції бренду Apple, зокрема, навушники, блоки живлення, перехідники, різні аксесуари, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що продукцію намагалися імпортувати в Україну з порушенням охоронюваних законом об’єктів прав інтелектуальної власності компанії "Apple Inc". Більшість з цих товарів ввозили в Україну поштовими каналами та в міжнародних експрес-відправленнях маленькими партіями, уточнюють митники.

Загалом ліквідували 2,5 тисячі одиниць підробки, шляхом спалення, як того вимагає процедура поводження з подібним контрафактом.

Після підписання всіх паперів, планують знищити ще одну партію контрафактного Apple.

Таким чином, митниця дозволила собі знищити величезну партію техніки, яка стала б у нагоді ЗСУ у скрутний для України час. Адже громадяни скидаються грошима, в тому числі і на придбання електроніки для українських бійців.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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