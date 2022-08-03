Курятина та свинина злетіли в ціні: яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня

В Україні різко подорожчали курятина та свинина. Стало відомо, яка вартість м'яса у супермаркетах на початку серпня.

Курятина та свинина зросли в ціні порівняно з липнем. Курячі гомілки минулого місяця коштували 68,21 грн/кг, зараз – 69,95 грн/кг. У торговій мережі Варус вони продаються по 65,90 грн/кг, а в Новусі – по 73,99 грн/кг. Філе подорожчало із 132,72 до 133,27 грн/кг. Новус пропонує його за 144 грн/кг, Ашан – по 129,90 грн/кг, Варус – по 125,90 грн/кг.

Примітно, що один вид курятини подешевшав. Йдеться про стегна – 83,45 грн/кг проти 97,56 грн/кг. У Новусі їх можна придбати за 69,99 грн/кг, а у Варусі – за 96,90 грн/кг.

Свинина також додала ціни. Грудинка минулого місяця коштувала 133,38 грн/кг, зараз 134,30 грн/кг. У мережі Метро вона дешевша – по 124,90 грн/кг, у Мегамаркеті – максимально дорога, по 149 грн/кг. Новус пропонує це м'ясо за 129 грн/кг.

Нашийок у липні можна було купити за 180,40 грн/кг, а на початку серпня – за 181,57 грн/кг. У мережі Ашан він коштує 188,95 грн/кг, у Новусі – 179 грн/кг, у Варусі – 179 грн/кг, у Мегамаркеті –195 грн/кг. Метро пропонує м'ясо за мінімальною ціною в 165,90 грн/кг.

Підчеревок - зі 133,52 грн/кг подорожчав до 135,99 грн/кг, лопатка – з 131,93 до 132,95 грн/кг, а шашличне м'ясо – із 162,96 грн/кг до 165,97 грн/кг.

При цьому стали доступнішими ребра. Кілограм обійдеться в 137,26 грн, тоді як минулого місяця середня ціна була на рівні 136,71 грн/кг.

Однак є і хороша новина – в Україні стрімко дешевшають сезонні овочі та фрукти. За тиждень обвалилися ціни на затребувану ягоду.