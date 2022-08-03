Вершкове масло, молоко та твердий сир різко подорожчали: скільки продукти коштують на початку серпня

В Україні зросли ціни на молочні продукти. Це пов'язано зі збільшенням витрат за виробництво, а також на доставку товару у магазини. Різко подорожчали вершкове масло, молоко та твердий сир.

Ціна на вершкове масло 200 г ТМ "Яготинське" 73% зросла з 58,97 до 61,33 грн. Продукт ТМ "Селянське" (72,5%) став доступнішим - з 64,63 до 63,20 грн за таку ж упаковку.

На початку серпня молоко також подорожчало порівняно з липнем. Продукт об'ємом 900 мл ТМ "Простоквашино" 1% зріс у ціні майже на 3 грн. Ціна збільшилась із 32,88 грн до 35,76 грн. Продукт ТМ "Яготинське" (2,5%) також став дорожчим. Упаковка 900 мл минулого місяця коштувала 33,57 грн, зараз – 34,14 грн.

Не стали дешевшими і тверді сири. Голландський син ТМ "Ланки Гора" (45%) до 357,37 грн за кілограм. У липні його можна було купити за 338,62 грн. Продукт ТМ "Комо російський" зріс у ціні з 318,99 до 328,70 грн/кг.

Нагадаємо, що в Україні подешевшала олія, а хліб подорожчав. Пшеничний хліб зріс у ціні з 26,41 до 29,99 грн за буханець 650 г. Олія ТМ "Олейна" знизилася в ціні з 62,73 до 62,40 грн.

Раніше повідомлялося, що експерти анонсували ще один стрибок цін на продукти. Вони до кінця поточного року збільшаться ще як мінімум на 10-15%. Стало відомо, вартість якого товару буквально злетить.