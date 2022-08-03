У Нацбанку сказали, коли інфляція повернеться до однозначного рівня

Унаслідок ефектів війни інфляція у 2022 році перевищить 30%, але з наступного року почне сповільнюватися, хоча і залишатиметься вище цілі НБУ в 5%. Про це повідомляє Національний банк України.

Основні чинники, які підсилюватимуть ціновий тиск в Україні, є:

порушення ланцюгів постачання внаслідок війни,

скорочення пропозиції окремих товарів,

збільшення витрат бізнесу,

фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури,

тимчасова окупація окремих територій,

збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах.

Крім того, суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств. На практиці це відбилося на погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового користування, переважно імпортовані.

У підсумку впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула у червні 21.5% (рік до року).

Шоки пропозиції в умовах повномасштабної війни й надалі матимуть значний вплив на цінову динаміку. У найближчі місяці й надалі очікується:

висока ймовірність подальших терористичних атак Росії на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування,

зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії, насамперед на газ,

збереження на високих рівнях цін на енергоносії вимагатиме перегляду тарифів на ЖКП для зниження квазіфіскальних дисбалансів.

Тому, попри жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень, інфляція все ж зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%.

Станом на липень 2022 року ключовими важелями в стримуванні інфляції залишаються:

адміністративні заходи НБУ та Уряду України, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і тепло,

налагодження поставок продукції через західні кордони,

сформована внаслідок блокади морських портів надлишкова пропозиція сільськогосподарської сировини.

Водночас з початку 2023 року припускається зниження безпекових ризиків, що зумовлюватиме відновлення логістики та можливості росту врожаїв сільськогосподарських культур.

Такий розвиток подій позитивно позначиться на очікуваннях, а також безпосередньо послабить проінфляційний ефект шоків з боку пропозиції.

Також зниженню інфляції в Україні сприятимуть поступове вщухання світової інфляції та подальші жорсткі монетарні умови внаслідок політик НБУ. Споживчий та інвестиційний попит ще досить тривалий час залишатиметься стриманим, що також сприятиме сповільненню інфляції.

Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція: