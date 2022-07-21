НБУ змінив ліміт зняття готівки за кордоном

Тепер він буде не місячним, а тижневим.

Національний банк України змінив тижневий ліміт зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном - тепер він становитиме 2,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів, інформує ZN.ua.

При цьому впродовж місяця громадяни України як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Також НБУ зменшив щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті).

Установлено і щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. В НБУ запевняють, що це обмеження не відчує більшість громадян, які перебувають за кордоном.

“Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби”, - йдеться в заяві Нацбанку.


Ірина Знась, ZN.ua





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