Порушення прав працівників: роботодавців знов перевірятимуть

Починаючи з 19 липня, через зміни у законодавстві, роботодавців знов перевірятимуть на дотримання умов праці – передає Державна служба України с питань праці.

Згідно повідомленню , 19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Внесені зміни передбачають, що у період дії воєнного стану інспектори праці можуть перевіряти работодавців.

Зокрема, перевірятимуть на:

додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

законності припинення трудових договорів;

виявлення неоформлених трудових відносин.

У відомстві зазначають, що з початку війни до них надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.

В період воєнного було впроваджено дистанційне консультування як роботодавців, так і працівників через сервіс «інтерактивний інспектор». Та не у всіх випадках роботодавці дослухаються до порад та роз’яснень. Саме в таких випадках інспектори і мають реагувати на кожне порушення.