Порушення прав працівників: роботодавців знов перевірятимуть

Набули чинності зміни до законодавства, що знімають тимчасовий мораторій на перевірки

Порушення прав працівників: роботодавців знов перевірятимуть
Роботодавців знову перевірятимуть
© pixabay.com

Починаючи з 19 липня, через зміни у законодавстві, роботодавців знов перевірятимуть на дотримання умов праці – передає Державна служба України с питань праці.

Згідно повідомленню, 19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Внесені зміни передбачають, що у період дії воєнного стану інспектори праці можуть перевіряти работодавців.

Зокрема, перевірятимуть на:

  • додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
  • законності припинення трудових договорів;
  • виявлення неоформлених трудових відносин.

У відомстві зазначають, що з початку війни до них надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.

В період воєнного було впроваджено дистанційне консультування як роботодавців, так і працівників через сервіс «інтерактивний інспектор». Та не у всіх випадках роботодавці дослухаються до порад та роз’яснень. Саме в таких випадках інспектори і мають реагувати на кожне порушення.


Артем Руденко, ZN.ua





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