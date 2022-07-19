Порушення прав працівників: роботодавців знов перевірятимуть
Набули чинності зміни до законодавства, що знімають тимчасовий мораторій на перевірки
Починаючи з 19 липня, через зміни у законодавстві, роботодавців знов перевірятимуть на дотримання умов праці – передає Державна служба України с питань праці.
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Зокрема, перевірятимуть на:
- додержання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
- законності припинення трудових договорів;
- виявлення неоформлених трудових відносин.
У відомстві зазначають, що з початку війни до них надійшли тисячі звернень громадян щодо порушення їх трудових прав. Найчастіше працівники звертаються з питань оплати праці, незаконного звільнення або призупинення дії трудового договору, примусового надання відпусток без збереження заробітної плати тощо.
В період воєнного було впроваджено дистанційне консультування як роботодавців, так і працівників через сервіс «інтерактивний інспектор». Та не у всіх випадках роботодавці дослухаються до порад та роз’яснень. Саме в таких випадках інспектори і мають реагувати на кожне порушення.