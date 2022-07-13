У Дніпрі значно скорочують податки: для кого призначено і коли зміни набудуть чинності

Днепр

Дніпровська міська рада вирішила підтримати бізнес, зменшивши податки на землю і нерухомість.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Ставку по податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25% - для юридичних і фізичних осіб.

Ставки плати за земельні ділянки, де зводитимуть житло, громадську та бізнесову забудову зменшено у понад 4 рази. Це допоможе забудовникам вберегтися від банкрутства, а місту - убезпечитися від довгобудів.

У більш як удвічі знизиться ставка по земельним ділянкам для підприємств зв'язку.

Борис Филатов

Із 2,3% до 1,3% «впадуть» ставки плати за земельні ділянки, де працюють промислові підприємства, а також вразливі сектори - енергетика і транспорт.

Для відбудови після ракетних обстрілів мерія впроваджує понижуючий коефіцієнт розміру плати за землю - 0,3%.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року - протягом дії в Україні воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування. Піврічний термін перед початком дії такого нововведення є вимогою Податкового кодексу.

Днепр


Алексей Ионов, politeka.net





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