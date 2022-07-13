Як вплине девальвація євро на Україну

Нещодавно курс євро досяг історичного мінімуму за останні 20 років. Наразі валюта Євросоюзу досягла паритету з американською вперше з осені 2002 року. Причиною падіння вартості євро експерти вважають газовий шантаж Росії, одного з ключових імпортерів блакитного палива в ЄС, політика «високих ставок» від Федеральної резервної системи (ФРС) та війна в Україні. Проте для українців девальвація євро може бути "на руку" вважають експерти. Як коливання курсу вплине на українців пише Forbes .

На думку керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, падіння вартості євро особливо не вплине ні на українських переселенців, ні на експортерів. Оскільки ціни на більшість товарів в Україні формується в доларах.