Як вплине девальвація євро на Україну

Найменше від здешевлення валюти Євросоюзу постраждають українські переселенці за кордоном, інформує ZN.ua.

Як вплине девальвація євро на Україну
© unsplash/ibrahimboran

Нещодавно курс євро досяг історичного мінімуму за останні 20 років. Наразі валюта Євросоюзу досягла паритету з американською вперше з осені 2002 року. Причиною падіння вартості євро експерти вважають газовий шантаж Росії, одного з ключових імпортерів блакитного палива в ЄС, політика «високих ставок» від Федеральної резервної системи (ФРС) та війна в Україні. Проте для українців девальвація євро може бути "на руку" вважають експерти. Як коливання курсу вплине на українців пише Forbes.

На думку керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, падіння вартості євро особливо не вплине ні на українських переселенців, ні на експортерів. Оскільки ціни на більшість товарів в Україні формується в доларах.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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