Активісти звинуватили олігархів у спробі загострити паливну кризу

Громадська організація "Стоп корупції" звернулася до Кабміну та РНБО України із проханням захистити міні-НПЗ від олігархічних об'єднань, які хочуть їх поглинути. Крім того, уряд просять забезпечити підприємствам можливість переробляти нафту для забезпечення потреб внутрішнього ринку палива.

Активісти звинуватили олігархів у спробі загострити паливну кризу

У заяві активістів йдеться про те, що в умовах паливної кризи олігархічні групи намагаються монополізувати ринок та усунути міні-НПЗ. Адже саме міні-НПЗ багато в чому допомагають долати паливну кризу, яка почалася наприкінці квітня через те, що російські окупанти посилили обстріли нафтобаз, НПЗ і залізничної інфраструктури.

Усунення олігархами міні-НПЗ в умовах кризи призведе до негативних наслідків, вважає громадська організація "Стоп корупції". І це насамперед відчують водії.

Активісти звинуватили олігархів у спробі загострити паливну кризу

Активісти вважають, що дефіцит палива виник не лише з природних причин, а й унаслідок спроб "махінацій з боку великого бізнесу". Крім того, вони зазначили, що держава фактично не вживає заходів для подолання паливної кризи. В цих умовах вигоду отримують олігархічні об'єднання.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потроху закінчується паливна криза.


Максимов Віталій, Тудей





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