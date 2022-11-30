Незважаючи на енергетичну кризу, до топменеджерів компаній в ЄС повертається оптимізм – FT

Топменеджери найбільших компаній Європи поступово починають позитивніше дивитися в майбутнє, оскільки найпесимістичніші прогнози для європейської економіки на 2022 рік не справдилися, пише Financial Times .

Настрій бізнесменів підтримують заходи податково-бюджетної підтримки з боку урядів, низький рівень безробіття, зниження цін на енергоносії зі серпневих максимумів, а також тепла осіння погода, яка дала змогу зберегти запаси газосховищ.

"Як і у всіх, у мене є побоювання, але я все частіше думаю, що склянка наполовину повна", - заявив голова європейського підрозділу іспанського банку Santander Антоніо Сімойнс.

Навіть у Німеччині, яка особливо гостро пережила на собі енергетичну кризу, спостерігаються ознаки обережного оптимізму серед представників бізнес-спільноти.

"Виробництво в більшості промислових секторів і секторів послуг виявилося досить стійким, навіть попри шок від цін на енергоносії. У компаній великий обсяг очікувань на виконання замовлень, тож їх очікує велика робота, навіть якщо попит почне знижуватись", - сказав голова відділу досліджень Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Клаус Дойч.