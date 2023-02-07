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2023-02-07
Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російських олігархів на 2 млрд грн
Росіянам не вдалося приховати свій бізнес в Україні від СБУ, інформує
© СБУ
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову,
Націоналізували:
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;
- оптовий виробник труб ТОВ «ВСМПО Титан»;
- компанія з торгівлі металами ТОВ «Тай-Мінералс»;
- агрохолдинг «Інвест Агро».
Вартість націоналізованого майна становить щонайменше 2 млрд грн.
Анастасія Дейна, ZN.ua