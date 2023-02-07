Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російських олігархів на 2 млрд грн

Росіянам не вдалося приховати свій бізнес в Україні від СБУ, інформує ZN.ua.

Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російських олігархів на 2 млрд грн
© СБУ

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову, повідомляє СБУ.

Націоналізували:

  • Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;
  • оптовий виробник труб ТОВ «ВСМПО Титан»;
  • компанія з торгівлі металами ТОВ «Тай-Мінералс»;
  • агрохолдинг «Інвест Агро».

Вартість націоналізованого майна становить щонайменше 2 млрд грн.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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