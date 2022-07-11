Українські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордоном

Українські банки автоматично продовжують термін дії платіжних карток клієнтам, які перебувають за кордоном і не можуть прийти у відділення за новою карткою. Українці також можуть оформити цифрову картку в інтернет-банкінгу свого банку, якою користуватися ще зручніше.

Українські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордоном

Так, у кожному банку діють свої умови щодо продовження терміну платіжних фізичних карток для українців.

ПриватБанк ще на початку березня оголосив, що продовжив термін дії всіх карток на 180 днів для клієнтів, які не мають можливості перевипустити свої картки.

Кредобанк продовжив термін дії карток до 30 вересня включно. В Укрсиббанку – до 31 серпня. Ощадбанк продовжив дію платіжних карток до 1 серпня, але потім може продовжити ще на три місяці.

Українські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордоном
Банк ПУМБ автоматично продовжив дію всіх карток, термін дії яких спливає, до кінця 2022 року. Багато інших банків зробили те саме.

Після закінчення терміну, вказаного на пластиці, клієнти не зможуть виконувати операції з оплати, що вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час розрахунків за інтернет-покупки. А ось оплата через смартфон, використовуючи електронний гаманець Google Pay або Apple Pay, буде доступною.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк змінив курс долара для карткових переказів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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