Нафтогаз визнав, що частину нових споживачів йому приєднали заднім числом
У компанії не пояснили, яким чином виникла ця ситуація, інформує
1,3 млн клієнтів були приєднані до "Нафтогазу" заднім числом, що спричинило багато проблем. Про це
"Цього тижня клієнтами Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" стали ще 1,3 млн клієнтів. І хоч перевели нам нових споживачів заднім числом, що спричинило багато процедурних проблем, ми раді обслуговувати всіх наших клієнтів", - йдеться в повідомленні.
У "Нафтогазі" не пояснили, яким чином виникла ця ситуація. Проте визнали, що це спричинило лавину дзвінків до контакт-центру.
"З кожним днем кількість запитів до нашого контакт-центру зростає. Так, за останні 3 дні колеги обробили понад 96 тисяч дзвінків", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, раніше виникла ситуація, коли близько 9 млн споживачів з різних причин перевели до "Нафтогазу", у зв'язку з чим виникло дві проблеми. Перша - компанія не встигла вчасно розіслати платіжки новим клієнтам.
Друга проблема - частина клієнтів встигла заплатити попереднім газопостачальникам.
У переплаті "Нафтогаз" звинуватив попередніх газопостачальників, і назвав це "оборудками" і "невідповідальним ставленням до клієнтів".
У Департаменті маркетингу та роботи з клієнтами ГК "Нафтогаз України" наполягали, що споживачі постачальників бренду "Твій Газзбут" та "Одесагаз-Постачання" вже з 1 травня були переведені на постачальника "останньої надії" (ПОН).
Водночас в "Твоєму Газзбуті" це категорично заперечували, наполягаючи на тому, що вони дізналися про те, що в них забрали клієнтів, лише 8 червня. Про це, зокрема, газопостачальник відповів на запит ZN.UA.
Крім того, згодом у "Нафтогазі" заявили, що клієнтів не переводили на ПОН, а приєднали одразу на умовах тарифу "Фіксований".