Податки на зарплату: Рада скоротила відрахування для деяких українців

В Україні скоротили податки на зарплату для деяких категорій населення. Зокрема йдеться про громадян, які беруть безпосередню участь у бойових діях під час війни. Їх звільнили від військового збору.

В Україні скоротили податки на зарплату: з кого тепер братимуть менше

Відповідний закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану" після підписання президентом Володимиром Зеленським уже набрав чинності.

У законі йдеться про звільнення від військового податку військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, а також представників інших силових підрозділів під час їхньої безпосередньої участі у військових діях.

Отже, на період участі у бойових діях під час воєнного стану звільняються від військового збору такі категорії громадян:

В Україні скоротили податки на зарплату: з кого тепер братимуть менше

  • військовослужбовці та працівники Збройних сил України;
  • службовці Національної гвардії України;
  • представники правоохоронних органів;
  • працівники СБУ;
  • працівники Служби зовнішньої розвідки України;
  • працівники Державної прикордонної служби;
  • працівники МВС України;
  • працівники Управління державної охорони України;
  • працівники Держспецзв'язку;
  • представники інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у забезпеченні національної оборони і стримуванні збройної агресії РФ.

Для цих категорій громадян скасовують військовий збір з оплати праці на весь час їхньої участі у бойових діях.

При цьому слід знати, що ця норма закону не застосовується до середньої зарплати мобілізованих (яку, до речі, вже також скасовано).

Нагадаємо, деяким українцям вже незабаром доведеться платити подвійні податки на доходи. Йдеться про українців, які знаходяться за кордоном, але працюють дистанційно на українських роботодавців. Незабаром їм доведеться платити податки з доходу не лише в Україні, але й у тій державі, де вони знайшли тимчасовий притулок.


Марченко Любов, Тудей





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