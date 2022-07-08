Депозити подорожчали: які відсотки пропонують українські банки

Ставки за гривневими вкладами зросли у семи великих українських банках. Проте максимальна прибутковість за річними депозитами у національній валюті все ж знизилася з 15,5% до 14% річних.

Підвищення депозитних ставок зачепило великі роздрібні банки з портфелем депозитів фізичних осіб понад 2 млрд грн. Дві фінустанови збільшили відсотки лише за короткими депозитами.

Ідея Банк підвищив дохідність за депозитами на 3 місяці (2% річних) та 6 місяців (1% річних) - до 12,5% та 9,25% річних відповідно.

3-місячні вклади у Прокредит Банку збільшились на 2% - до 9% річних. Ставки за депозитами на всі терміни зросли ще у п'яти банках України:

А-банк збільшив ставки на 1,5%. 6-місячні депозити тут передбачають 9,5% річних, 3-місячні – 9%.

В Укргазбанку депозити на 9 та 12 місяців підвищилися на 5,5% — до 12% річних. За заощадженнями на 3 та 6 місяців банк підвищив річні ставки ще більше — на 6% та 5,58% — до 11% та 11,5%.

Банк Львів збільшив ставки за депозитами на всі терміни на 3% річних. Найвигідніші річні заощадження пропонують дохід у 12%.

В Укрексімбанк заощадження на всі терміни подорожчали на 1%. Банк пообіцяв виплатити за 8,25% річних вкладів на 9 та 12 місяців.

monobank, який працює на ліцензії Універсал Банку, збільшив ставки за вкладами на 6, 9 та 12 місяців на 2% річних - до 6%, 6,5% та 7% відповідно.

Цей банк до війни пропонував вкладникам оформити вклад на рік під 11% річних. Державний ПриватБанк, як і раніше, обіцяє 6% за річними депозитами.

Раніше аналітики спрогнозували, що буде з депозитами та кредитами після підвищення облікової ставки НБУ.