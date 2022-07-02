Робота у Великобританії: українські біженці без знання мови отримують зарплати від 73 тисяч гривень

Великобританія прийняла понад 80 тисяч українських біженців, понад 50 тисяч із них уже отримали візи. Робота доступна нашим землякам навіть без англійської мови. При цьому людям пропонують високі зарплати.

Українські біженці після в'їзду до Великобританії отримують відмітку у паспорті та можуть залишатися там протягом шести місяців. Також людям стають доступними виплати від держави. Тимчасова віза дає право на роботу в цій країні, не потрібно окремо звертатися за дозволом.

Роботу насамперед треба шукати у державних центрах Jobcentre Plus. Мінімальна оплата праці для людей віком від 23 років становить 9,50 фунта стерлінгів.

Середній робочий час – 48 годин на тиждень. До 18-річного віку не можна працювати понад 40 годин на тиждень. Мінімальна зарплата складає 1851 фунт стерлінгів без вирахування податків (10%).

На урядовому сайті можна створити обліковий запис та подати заявку на роботу. Консультації доступні у Національній службі кар'єри за адресою: nationalcareers.service.gov.uk.

Українські біженці можуть дивитися вакансії на сайті місцевої ради, у місцевих та національних газетах, а також на ярмарках вакансій. Багато пропозицій публікують на сайтах:

• glassdoor.co.uk/index.htm;

• Indeed.co.uk;

• totaljobs.com;

• careerbuilder.co.uk;

• monster.co.uk;

• reed.co.uk;

• jobs.theguardian.com;

• adzuna.co.uk;

• workinstartups.com.

Вакансії для українських біженців представлені на порталах:

• helpukrainians.jooble.org;

• Job Aid Ukraine;

• jobs4ukr.com.

Як правило, роботодавці розраховують, що українці вільно спілкуються англійською мовою. Проте є пропозиції без такої вимоги. Влітку у Великій Британії багато вакансій на фермах та сезонних роботах.

У тепличних господарствах у середньому пропонують 2000 євро (близько 73 тисячі гривень). Українців також запрошують вирощувати, збирати та упаковувати овочі, фрукти та ягоди. Оплата – 3-3,6 тисяч євро в залежності від відпрацьованих годин.

Є вакансії на складах та виробництвах. На зборі замовлень брендового одягу можна заробити від 2500 євро. Багато роботодавців пропонують безкоштовне проживання, уніформу та проїзд службовим автобусом.

Раніше повідомлялося, що сотні українських біженців у Великій Британії стали бездомними.