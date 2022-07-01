Українського бізнесмена заарештували в Лондоні - ЗМІ

29 червня близько 7 години ранку у лондонському аеропорту "Лутон" британська поліція заарештувала Сергія Тищенка.

Про це пише УНІАН, інформує Апостроф .

Раніше Високий суд Лондона у багатомільйонній справі про шахрайство видав указ про арешт Сергія Тищенка, уродженця Житомирщини, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор". Відповідний указ було видано Високим судом 19 травня 2022 року.

"Англійська компанія WWRT Limited в англійському Високому суді стверджує, що Тищенко разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тищенко викрали з банку близько 100 мільйонів доларів. Справу у Високому суді було розпочато у 2020 році за позовом англійської компанії Ольги Гутовської, WWRT Limited (справа № BL-2020-001416). Раніше указом від 4 вересня 2020 Високий суд Лондона наклав арешт на майно Тищенків вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (81,25 млн дол США , або близько 2 млрд грн)", - пише видання.

Як зазначають журналісти, ще у 2019 "про схемне кредитування у Фортуна-Банку повідомляв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". З 19 травня 2022 Тищенка розшукувала поліція. Його заарештували лише 29 червня.

"Ми вдячні суду та поліції за їхню допомогу. Ми впевнені у перемозі у цій справі та плануємо після отримання рішення подати окремий позов від імені вкладників банку для отримання ними компенсації за втрачені вклади. Вкладники повинні отримати свої кошти", - прокоментувала Ольга Гутовська.