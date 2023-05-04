Власник українського "Сенс Банку" та російської "Альфа-Груп" йде з Росії

В холдингу заявили, що для європейської компанії іншого виходу не існує.

ABH Holdings (Люксембург), що є власником українського Сенс Банку, а також російських «Альфа-Банку» та «Альфа Страхування», виходить із російського бізнесу. Про це йдеться у заяві Сенс Банку, інформує ZN.ua.

«Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу», – заявив член ради директорів холдингу Ендрю Бакстер.

Таке рішення було прийнято через вимоги європейського законодавства. Відповідно до них акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і його активів, а також не можуть розпоряджатися своїми частками, адже вони заморожені.

«Всі інвестори, які працювали і в Росії, і в Україні, і в Європі, і в Америці, мають зробити свій вибір. Ми чудово розуміємо, що це абсолютно неминуче. Для нас, європейської компанії, цей вибір очевидний", – додав він.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
У компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами УкраїниУ компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами України
На ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язаньНа ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язань
Норвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – BloombergНорвегія планує збільшити видобуток газу, щоб замінити постачання з РФ – Bloomberg
Нацбанк оштрафував фінансову компанію за порушення "колекторської" етикиНацбанк оштрафував фінансову компанію за порушення "колекторської" етики
Український посол в Ірландії закликала бойкотувати віскі JamesonУкраїнський посол в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Блок рекламы


Похожие новости
У компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами УкраїниУ компанії з російським власником, який пов'язаний з Росатомом, досі не забрали ліцензію на користування надрами України
Henkel нарешті йде з Росії — бізнес купили "місцеві інвестори"Henkel нарешті йде з Росії — бізнес купили "місцеві інвестори"
Власник мережі KFC та Pizza Hut остаточно продав бізнес у РФВласник мережі KFC та Pizza Hut остаточно продав бізнес у РФ
Виробник горілки Absolut припиняє експорт до РосіїВиробник горілки Absolut припиняє експорт до Росії
НБУ анулював усі ліцензії страхової компанії власника банку «Південний»НБУ анулював усі ліцензії страхової компанії власника банку «Південний»
У Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зернаУ Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зерна
Чехія не планує забороняти імпорт українського зерна – The GuardianЧехія не планує забороняти імпорт українського зерна – The Guardian
Мінекономіки Росії порахувало ВВП окупованих територій УкраїниМінекономіки Росії порахувало ВВП окупованих територій України
Угорщина не перешкоджатиме транзиту українського зернаУгорщина не перешкоджатиме транзиту українського зерна
Банки Швейцарії пригрозили закриттям рахунків росіян через сплату податків у РосіїБанки Швейцарії пригрозили закриттям рахунків росіян через сплату податків у Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости