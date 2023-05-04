Власник українського "Сенс Банку" та російської "Альфа-Груп" йде з Росії

В холдингу заявили, що для європейської компанії іншого виходу не існує.

ABH Holdings (Люксембург), що є власником українського Сенс Банку, а також російських «Альфа-Банку» та «Альфа Страхування», виходить із російського бізнесу. Про це йдеться у заяві Сенс Банку, інформує ZN.ua .

«Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу», – заявив член ради директорів холдингу Ендрю Бакстер.

Таке рішення було прийнято через вимоги європейського законодавства. Відповідно до них акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і його активів, а також не можуть розпоряджатися своїми частками, адже вони заморожені.

«Всі інвестори, які працювали і в Росії, і в Україні, і в Європі, і в Америці, мають зробити свій вибір. Ми чудово розуміємо, що це абсолютно неминуче. Для нас, європейської компанії, цей вибір очевидний", – додав він.