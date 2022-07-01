США випередили Росію по постачанню газу до Європи: ЄС готується до непростої зими

Вперше за всю історію США випередила Росію за показниками імпорту природного газу до Європи - ЄС чекає непроста зима, інформує Апостроф.

Про це заявив директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль у Twitter-акаунті.

Він зазначив, що за червень Америка морськими шляхами відправила більше блакитного палива до ЄС, ніж Росія трубопроводами.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів поставок природного газу до ЄС призвело до того, що червень став першим місяцем в історії, коли ЄС отримав більше газу зі США через ЗПГ-термінали, ніж через трубопровід із Російської Федерації", - написав чиновник.

Він також додав, що європейцям слід бути готовим до жорсткої економії цього ресурсу та зменшення його споживання.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиківНерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків
Україна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнамУкраїна направила розвідувальну інформацію щодо бізнесу, пов'язаного з РФ, ще чотирьом країнам
Ринок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансіюРинок праці в Україні: 20 безробітних на одну вакансію
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Блок рекламы


Похожие новости
Вперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до ЄвропиВперше в історії: США обігнали РФ у експорті газу до Європи
Сейм Литви заборонив імпорт російського газуСейм Литви заборонив імпорт російського газу
Експорт китайських товарів у Росію стрімко знижується — The Washington PostЕкспорт китайських товарів у Росію стрімко знижується — The Washington Post
"Нафтогаз" вказує ціну газу для побутових споживачів лише до кінця червня"Нафтогаз" вказує ціну газу для побутових споживачів лише до кінця червня
Уряд готується скасувати перелік товарів критичного імпортуУряд готується скасувати перелік товарів критичного імпорту
Українці по-новому будуть обирати постачальника газу: що зміниться з 1 липняУкраїнці по-новому будуть обирати постачальника газу: що зміниться з 1 липня
Російські виробники прохолодних напоїв зіткнулися з дефіцитом вуглекислого газуРосійські виробники прохолодних напоїв зіткнулися з дефіцитом вуглекислого газу
Тарифи на газ: нові клієнти Нафтогазу можуть розраховувати на знижкиТарифи на газ: нові клієнти Нафтогазу можуть розраховувати на знижки
Німеччина запровадить додаткові заходи для економії газу через скорочення поставок з РФНімеччина запровадить додаткові заходи для економії газу через скорочення поставок з РФ
Глава енергетичної компанії Eni вважає, що Італія зможе пережити зиму без газу РФГлава енергетичної компанії Eni вважає, що Італія зможе пережити зиму без газу РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости