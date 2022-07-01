США випередили Росію по постачанню газу до Європи: ЄС готується до непростої зими

Вперше за всю історію США випередила Росію за показниками імпорту природного газу до Європи - ЄС чекає непроста зима, інформує Апостроф .

Про це заявив директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль у Twitter-акаунті.

Він зазначив, що за червень Америка морськими шляхами відправила більше блакитного палива до ЄС, ніж Росія трубопроводами.

"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів поставок природного газу до ЄС призвело до того, що червень став першим місяцем в історії, коли ЄС отримав більше газу зі США через ЗПГ-термінали, ніж через трубопровід із Російської Федерації", - написав чиновник.

Він також додав, що європейцям слід бути готовим до жорсткої економії цього ресурсу та зменшення його споживання.