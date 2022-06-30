Який реальний курс долара у Росії: у мережі провели цікавий розрахунок

У Росії продовжують "хвалитися" різким падінням курсу долара, але насправді - це робиться для того, щоб замилити очі населенню, інформує Апостроф.

Журналіст Олег Шанковський показав, що насправді відбувається з іноземною валютою у Росії під час війни з Україною.

У своїй публікації він зазначає, що зараз реальний курс долара в Росії становить 130 рублів/долар, тоді як Центробанк РФ повідомляє про падіння курсу до 50 рублів за долар.

Щоб довести це, журналіст навів за приклад вартість iPhone 13 Pro Max. Так, один і той же телефон у Росії коштує 4337 доларів, а в Україні – 1683 долари.

"На прикладі цих айфонів, якщо орієнтуватися на середній український банківський курс, реальний курс рубля становить 130 за долар. На сайті Apple такий айфон коштує 1399 доларів. Тому з огляду на логістику українська ціна максимально наближена до реальності", - написав він.


Максим Яценко, Апостроф





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