Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ

Країна підтримала останній пакет обмежень, ухвалений Євросоюзом, інформує ZN.ua.

Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ
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Федеральна рада Швейцарії запровадила нові санкції щодо Росії, реалізувавши рішення підтримати шостий пакет обмежувальних заходів Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради.

Додаткові санкції включають ембарго на російську сиру нафту й певні нафтопродукти, що забороняє їх закупівлю, імпорт, транзит і перевезення, а також пов’язані з цим послуги, зокрема страхування.

Як і на території Євросоюзу, у Швейцарії ембарго буде реалізовуватися поступово. Після закінчення кількох перехідних періодів усі заходи набудуть чинності на початку 2023 року. Щоб спростити впровадження обмежень, країна затвердила винятки для нафти й нафтопродуктів з РФ, які легально ввезли на територію ЄС до запровадження останнього пакету санкцій.

Крім цього, рішення Федеральної ради передбачає заборону на надання послуг з бухгалтерського обліку, зв'язків із громадськістю та бізнес-консультацій уряду РФ чи російським юридичним особам.

Санкції також забороняють рекламу контенту, який створювався чи транслювався визначеними пропагандистськими ЗМІ, у тому числі Russia Today і Sputnik.


Максим Царук, ZN.ua





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