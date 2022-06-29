ПриватБанк та Monobank ввели обмеження на доларові перекази

ПриватБанк і Monobank ввели нові обмеження на здійснення грошових переказів у доларах та євро для своїх клієнтів. Зокрема, тепер переказувати валюту можна лише родичам.

Керівництво Monobank повідомило, що отримувати та надсилати перекази тепер можуть лише родичі родичам. Клієнтам банку доведеться під час проведення кожної транзакції надавати копії документів, що підтверджують факт спорідненості між відправником та отримувачем валютного переказу.

За інформацією Monobank, до родичів, яким можна надіслати гроші, належать: чоловік, дружина, діти, батьки, брати і сестри, опікуни, тітки та дядьки, кузени, племінники, бабусі та дідусі, а також онуки.

Копію документів необхідно буде надсилати в службу підтримки прямо через програму monobank або Приват24. Розмір комісії за перекази у банках поки не озвучили.

Важливо враховувати, щоб банківська картка отримувача підтримувала валюту, в якій ви надсилаєте переказ. Гроші краще відправляти на доларову чи єврову картку, щоб уникнути подвійної конвертації.

Що стосується лімітів, що за один раз за кордон з картки Monobank можна переказати до 30 тисяч гривень, через Western Union - до 150 000 грн на день.

Нагадаємо, Monobank збільшив комісію на міжнародні покупки в іншій валюті.