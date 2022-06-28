Соціальна допомога українцям у Бельгії: на які виплати можуть розраховувати біженці

Українські біженці у Бельгії отримують соціальну допомогу, розмір якої залежить від складу сім'ї та кількості дітей. Також українці зі статусом тимчасового захисту мають право працювати в країні.

Соціальна допомога українцям у Бельгії: на які виплати можуть розраховувати біженці

Розмір щомісячної допомоги на одну особу в середньому становить близько 750 євро. Це більше, ніж пропонують інші країни Європи.

Якщо ви один і винаймаєте житло за власний кошто, то держава платитиме вам 1100 євро на місяць. На кожну дитину виплачується додатково від 100 до 200 євро, але це залежить від кількості дітей та їх віку. Ліміт на сім'ю не перевищує, як правило, 1560 євро. Однак це залежить ще й від регіону проживання.

На соціальну допомогу не можуть претендувати ті українці, які мешкають у таборах для біженців. Для них передбачено безкоштовне харчування та медицина, а також виділяється 8 євро на тиждень на кишенькові витрати.

Соціальна допомога українцям у Бельгії: на які виплати можуть розраховувати біженці
Подати заявку на отримання соціальної допомоги у Бельгії українці можуть у найближчому центрі соціального забезпечення OCMW/CPAS. З собою потрібно мати паспорт та карту А. Ця карта також потрібна біженцям для працевлаштування.

Якщо вам нарахували соціальну допомогу, залишати територію Бельгії ви зможете не довше ніж на 28 днів на рік.

Лише у Брюсселі на сьогоднішній день перебуває близько 20 000 українських біженців, а всього до Бельгії за період війни прибуло близько 200 000 українців.

Раніше повідомлялося, чому у Бельгії масово виселяють із квартир українських біженців.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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