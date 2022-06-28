В Японии зафиксировали максимальный с 2009 года спад IPO

В Японии в первом полугодии зафиксировали самый резкий с 2009 года спад количества IPO. Об этом сообщает Nikkei.

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Сокращение IPO

В период с января по конец июня 37 компаний провели IPO, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Тогда в первой половине таких компаний было 53.

Более резкий спад ранее был зафиксирован в первые шесть месяцев 2009 года, когда количество листингов сократилось на 63%.



При этом в результате 25 IPO, проведенных с января по май, было привлечено 11,7 млрд иен ($86,5 млн), что более чем на 80% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Предложение финансирования со стороны зарубежных институциональных инвесторов сократилось, что затрудняет проведение крупномасштабных листингов», — прокомментировал ситуацию источник на рынке.



Рекордный с 2009 года спад IPO наблюдается также и на других рынках. Так, по данным Refinitiv, количество IPO в мире снизилось на 40%, а их стоимость — на 58%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что объем средств, привлеченных в рамках первичных публичных размещений (IPO) в США и Европе, упал на 90% относительно 2021 года на фоне конфликта в Украине, роста инфляции и процентных ставок.

В рамках IPO на американских и европейских биржах 157 компаний привлекли $17,9 млрд за первые пять месяцев 2022 года.

За аналогичный период прошлого года 628 компаний привлекли $192 млрд.