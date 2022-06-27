У Бельгії масово виселяють із квартир українських біженців

Українських біженців, які під час війни отримали тимчасовий притулок у Бельгії, просять залишити житло, надане їм у безкоштовне користування місцевими жителями. Багато власників квартир хочуть поїхати у літню відпустку та бояться залишати у своїх апартаментах українців без нагляду.

У Бельгії масово виселяють із квартир українських біженців: що стало причиною

Про такі випадки виселення відомо у Брюсселі. Українців просять залишити будинки, не даючи їм часу знайти нове житло.

"У нас склалася ситуація, коли люди хочуть поїхати у відпустку і не хочуть, щоб українці залишалися вдома. Вони хочуть, щоб біженці залишили вдома, і ми знаємо, що деякі українці залишилися на вулицях. Багато хто змушений спати на вокзалі Міді в центрі Брюсселя" , - розповіла киянка, яка приїхала до Бельгії разом із мамою та дочкою три місяці тому.

У Бельгії масово виселяють із квартир українських біженців: що стало причиною

Бельгійські орендодавці також не хочуть здавати квартири українцям, оскільки їхній статус тимчасового захисту спливає у березні 2022 року, а війна до цього часу може не закінчитися. Бельгійці звикли підписувати договори оренди на три-шість років, тому їм вигідніше здати житло комусь іншому, хто за півроку не скаже, що залишає країну.

Нерухомість у Брюсселі дорога, і мешканці міста витрачають на оренду щонайменше 50% від своїх доходів на місяць. Українці також можуть винаймати собі житло, оскільки розмір щомісячної допомоги для них становить 1090 євро. Це не велика сума для життя в Бельгії, але якщо додатково влаштуватись кудись працювати, то можна дозволити собі орендувати квартиру без допомоги держави.

Раніше повідомлялося про виселення українців із квартир у Валенсії, де у зв'язку з початком туристичного сезону біженців попросили звільнити надане їм безкоштовне житло.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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