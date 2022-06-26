Зарплата в Польщі: на що можуть претендувати українці без кваліфікації

Немало українців, що опинилися в Польщі через війну в нашій країні, вже знайшли собі там роботу. Зарплата, яку пропонують польські роботодавці, як і всюди, залежить від кваліфікації працівника, знання мови і місця роботи. При цьому українці, які не дуже дружать із польською мовою і не нажили високої кваліфікації у певних професіях, мають обмежений вибір роботи, та й зарплата у них не вельми висока, як для Євросоюзу.

Зарплата в Польщі: скільки реально заробляють українці без кваліфікації

Видання Segodnya зібрало відомості про те, скільки платять нашим за роботу в закладах харчування, на складах, на виробництві, в супермаркетах та на сезонній роботі.

Заклади громадського харчування

Робота в польских закладах громадського харчування доволі популярна серед наших співвітчизників. Власники закладів швидкого харчування охоче беруть працьовитих українців, які готові трудитись по 8-12 годин на день при шестиденному робочому тижні. Вони допомагають у приготуванні їжі, а також прибирають. Середня зарплата на таких робочих місцях – 16 злотих за годину (105 гривень). Отже, при шестиденці та 8-годинному робочому дні виходить трохи більше 21 тисячі гривень. На такі роботи зазвичай беруть як чоловіків, так і жінок віком до 60 років.

Пакувальник товарів

Таких вакансій є чимало на підприємствах. Зарплати там також невисокі. Зазвичай на таку роботу беруть жінок. Віковий ценз – до 55 років. Тривалість зміни від 8 до 12 годин. За місяць можна заробити в середньому 3300 злотих (21,7 тис. гривень).

Працівник на складі

На складах є чимало вакансій для людей, які готові працювати по 10-12 годин на добу. Робота полягає у скануванні, перевірці та упаковці товарів, що продають в інтернет-магазинах. Працівник складу відповідає за їхній прийом та відправку замовникам. Зазвичай на таку роботу беруть жінок у віці до 50 років. Зарплата за годину – 98-125 гривень. За місяць виходить 23,5 – 30 тисяч гривень.

Працівники в супермаркеті

Зарплата в Польщі: скільки реально заробляють українці без кваліфікації

Роботу пропонують у популярній польській мережі супермаркетів Biedronka. Найнятий працівник має викладати товар на полицях, комплектувати замовлення і перевіряти строки придатності товару. Тривалість робочого дня – 8-10 годин, графік роботи – шестиденний. Оплата – 16 злотих за годину (105 гривень). За місяць буде 27,3 тис. гривень. Гендерних обмежень на таких вакансіях зазвичай немає. Беруть і жінок, і чоловіків. А от віковий ценз є – до 55 років.

Оператор машин на заводі

Виробнича галузь у Польщі також охоче користується найманою робочою силою з України. На заводах пропонують українцям роботу операторів машин, які займатимуться складанням і демонтажем компресорів, генераторів і стартерів для автомобілів. Українцям також пропонують роботу з контролю якості та сортування відходів. На такі роботи беруть і чоловіків, і жінок. Вік обмежений 55 роками. Перевага такої праці - у 8-годинних робочих змінах. Але й зарплата на таких вакансіях – найнижча: від 2700 злотих (17,8 тис. гривень). Щоправда, тут можливі ще премії і доплати за нічні зміни та понаднормову роботу.

Сезонні роботи в аграрному секторі

На такі роботи беруть як жінок, так і чоловіків. Щоправда, віковий ценз тут найбільш жорсткий – до 45 років. Є також підвищені вимоги до стану здоров'я. Адже працювати доведеться у високому темпі, та ще нерідко під палючим літнім сонцем. При цьому робочий день триває по 10-12 годин. Такі умови праці витримають не всі. За таку роботу передбачена вельми скромна платня – 15 злотих за годину (98 гривень). Щоправда, можуть ще й дати премію за обсяг зібраного врожаю.

Нагадаємо, стало відомо, які вакансії та зарплати пропонують українцям, що не знають мови, в Іспанії.


Марченко Любов, Тудей





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