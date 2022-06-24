Українці по-новому будуть обирати постачальника газу: що зміниться з 1 липня

В Україні з 1 липня полегшується процедура зміни постачальника газу для непобутових споживачів. Нові зміни діятимуть до кінця воєнного стану. Про те, як українці зможуть перейти до іншого постачальника, докладно розповіли у Національній комісії з питань енергетики та комунальних послуг.

Так, з 1 липня фізичним та юридичним особам для укладання договору поставки природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ні письмового дозволу на перехід, ні акт звірки або довідку від чинного постачальника із запевненням відсутності простроченої заборгованості. Процедура спрощується. Достатньо просто подати заяву про зміну постачальника на сайті або надіслати на електронну пошту компанії вручну заповнений документ.

Побутові споживачі також можуть змінити свого постачальника, подавши заяву онлайн. Для цього необхідно знати свій EIC-код – персональний газовий номер об'єкта газопостачання. Його можна знайти в старому договорі з постачання газу або в рахунку за розподіл газу. На сайтах газових компаній опубліковані тарифи, порівнявши які, ви можете вибрати найбільш відповідного для вас постачальника. Старий постачальник зробить вам перерахунок у разі переходу до нового. Відповідь від нового постачальника має надійти протягом 21 дня. Компанія письмово повідомить дату, з якої почне надавати клієнту послуги.

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