Українці по-новому будуть обирати постачальника газу: що зміниться з 1 липня
В Україні з 1 липня полегшується процедура зміни постачальника газу для непобутових споживачів. Нові зміни діятимуть до кінця воєнного стану. Про те, як українці зможуть перейти до іншого постачальника, докладно розповіли у Національній комісії з питань енергетики та комунальних послуг.
Так, з 1 липня фізичним та юридичним особам для укладання договору поставки природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ні письмового дозволу на перехід, ні акт звірки або довідку від чинного постачальника із запевненням відсутності простроченої заборгованості. Процедура спрощується. Достатньо просто подати заяву про зміну постачальника на сайті або надіслати на електронну пошту компанії вручну заповнений документ.
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