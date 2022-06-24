Робота для українських біженців у Швейцарії: кого працевлаштовують, та на яких умовах

Українські біженці у Швейцарії можуть працювати, проте влаштуватися за фахом тут непросто. Незважаючи на те, що серед українських громадян, які прибули в країну, 75% мають дипломи про вищу освіту, а ще близько 63% володіють англійською мовою, для працевлаштування у Швейцарії потрібно знати ще німецьку та французьку мови, а також підтвердити свій диплом.

Робота для українських біженців у Швейцарії: кого працевлаштовують, та на яких умовах

За період війни в Україні тимчасовий притулок у Швейцарії отримали щонайменше 57 тисяч біженців. Статус S дозволяє їм працювати відразу після прибуття до країни. За офіційними даними, знайшли роботи лише 1 500 осіб, при тому що на ринку праці є досить різноманітних вакансій.

Більшість українців, які на сьогоднішній день почали працювати у Швейцарії, працевлаштувалися у готельному секторі. Інші вакансії були зайняті у сфері консалтингу, ІТ та сільського господарства. У цих сферах менше професій, дипломи за якими потрібно підтверджувати у Швейцарії.

Незважаючи на величезний дефіцит висококваліфікованих працівників, швейцарські роботодавці не поспішають наймати українців. Однією з причин цього є те, що у Швейцарії висококонкурентний ринок. Коли з'являється нова вакансія, на неї починає претендувати одразу безліч людей з дуже високою кваліфікацією, знанням кількох іноземних мов та з великим досвідом роботи на європейських ринках. А біженці з України, навіть висококваліфіковані, не мають такого багатого досвіду та знань, як інші європейці. Крім того, роботодавці в Швейцарії все ще побоюються приймати на роботу біженців, не знаючи, як довго вони пробудуть у країні.

Юристам чи медикам із країн поза межами ЄС, зокрема й України, влаштуватися працювати у Швейцарії практично неможливо. Через існуючі вимоги до визнання дипломів працювати у Швейцарії як сертифіковані фахівці вони не мають права. Проте, люди з медичною освітою можуть влаштуватися асистентами до лікарень, а юристи – помічниками у юридичні фірми. Там вони набудуть корисного досвіду, який стане в нагоді в майбутньому.

Раніше повідомлялося, які вакансії та зарплати пропонують українцям в Італії без знання мови.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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