Робота в Іспанії: які вакансії і зарплати пропонують українським біженцям без знання мови

Українські біженці дедалі частіше зупиняються в Іспанії. Там для них непогані умови – чудовий клімат та прибуткова робота. Сnало відомо, які вакансії та зарплати пропонують нашим землякам у цій країні.

Робота в Іспанії передбачає знання мови та наявність певних навичок. Якщо вони відсутні, можна розрховувати на невисоку зарплатню. Проте її вистачить, щоб забезпечити себе речами першої потреби.

Українські біженці отримають мінімальний дохід, якщо влаштуються:

Складальниками мандаринів – зарплата 1300-1500 євро (40,3-46,5 тисячі гривень).

Складальниками полуниці – оплата 5 євро/година, що дорівнює близько 1200 євро на місяць (близько 37,2 тисячі гривень).

Працівниками теплиць – оплата від 8 євро/година. Місячна зарплата – 1700 євро (близько 55,5 тисячі гривень).

Контролерами якості продукції (ягід). Обов'язки: візуальний огляд черешні та малини. Графік – шість днів на тиждень. Надається безкоштовне житло, а спецодяг та харчування – за власний рахунок. Зарплата 1100-1300 євро (34,1-40,3 тисячі гривень).

Вищі заробітки у:

Працівників страусових ферм. За 5-6-денний робочий тиждень платять від 2000 євро (близько 62 тисячі гривень при 40-годинному робочому тижні).

Доглядальниць за літніми людьми – зарплати від 2300 євро (71,3 тисячі гривень). Надається безкоштовне харчування та кімната для проживання.

Складських працівників – дохід від 2,4 тисячі євро (74,4 тисячі гривень).

Максимальні зарплати з мінімальними вимогами пропонують:

Кур'єрам – від 3 тисяч євро (93 тисячі гривень).

Працівникам винних складів – до 4100 євро (127,1 тисячі гривень).

Раніше ми повідомили, яка вартість оренди квартир у сонячній Іспанії.