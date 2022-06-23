Робота у Польщі: які вакансії пропонують українським біженцям

Робота в Польщі потрібна багатьом українським біженцям, які поїхали туди після початку повномасштабної війни з Росією. У Вроцлаві відбувся ярмарок вакансій для мігрантів.

Організатором заходу виступив "Фонд Україна", який зібрав понад 20 роботодавців, відкритих для працевлаштування українських біженців. Вроцлав – одне з міст, яке прийняло максимальну кількість наших земляків.

За даними Прикордонної служби Польщі, польсько-український кордон після 24 лютого перетнули понад 3,3 мільйони наших співвітчизників. Робота – гостре питання для жінок із дітьми, які знайшли притулок у дружній країні.

Учасники ярмарку вакансій змогли перевірити своє резюме, познайомитися зі специфікою працевлаштування в Польщі, дізнатися про вимоги до претендентів, взяти участь у семінарах з працевлаштування та персонального розвитку. За даними організаторів, польські роботодавці частіше за фахівців з логістики та водіїв вантажівок.

Відзначено стабільний попит на працівників готельно-ресторанного бізнесу та професіоналів у сфері IT.

Експерт у профорієнтації з організації "Фонд Україна" Йоанна Хандзяк-Бучко зазначила великі шанси отримати роботу в Польщі у фінансовій сфері. Зокрема є попит на бухгалтерів.

Наголошено, що у Вроцлаві більше вакансій, а у менших населених пунктах частіше розташовані великі заводи. Там потрібні люди, які готові працювати фізично. Шанси реалізуватись у кар'єрному плані більше в українців, які готові підвищувати свої компетенції.

"Знання польської чи англійської зробить вас конкурентоспроможним і дозволить знайти кращу роботу", - зазначила Хандзяк-Бучко.

Нагадаємо, які заробітні плати під час війни пропонують в Україні.