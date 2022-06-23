Тарифи на газ: нові клієнти Нафтогазу можуть розраховувати на знижки

Нафтогаз став постачальником газу для 8,8 млн. господарств. Оскільки газзбути інших власників, зокрема Дмитра Фірташа, не змогли виконати умови НАК із закупівлі дешевого газу для населення. При цьому клієнти можуть отримати знижку від "Нафтогазу".

Як відомо, ціна для приватних споживачів газу буде фіксованою. Вона становитиме 7,96 грн/м? (з ПДВ, без вартості транспортування).

Для отримання знижки 1% щодо оплати платіжки за газ вам потрібно виконати дві умови:

оплатити послугу Нафтогазу в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA ;

зробити це до 30 червня 2022 року.

При цьому ви можете використовувати знижку при наступному платежі.