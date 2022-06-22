Оренда квартир в Іспанії: скільки українські біженці платять за житло

Іспанія відома своїми розкішними курортами. Ціни на нерухомість у цьому регіоні досить високі – місцевий ринок оживає у розпал туристичного сезону. Українські біженці можуть шукати житло самостійно чи скористатися послугами ріелторів. Оренда квартир доступна як на короткий, так і на тривалий термін.

Приїжджі зазвичай шукають апартаменти як мінімум на три місяці. У цьому випадку українські біженці можуть скористатися пропозиціями на наступних порталах:

spotahome.com

idealista.com

api.cat

pisos.com

habitaclia.com

badi.com

fotocasa.es

yaencontre.com

aproperties.com

shbarcelona.es

homehunter.es

Українські біженці можуть знайти варіанти безкоштовного житла на сайтах:

Unitedforukraine.org

host4ukraine.com

icanhelp.host

eu4ua.org

притулок4ua.com

Вартість орендованого житла, як і в Україні, складається з двох частин – орендної плати та комунальних платежів. Вона залежить від регіону, відстані від моря, типу нерухомості, наявності чи відсутності ремонту/меблів та інших факторів. У квартирі із залом та двома спальнями комуналка влітку становить 100 євро та понад 200 у зимовий період.

Однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме близько 500 євро на місяць. За 3-кімнатні апартаменти доведеться сплатити близько 900 євро. Ціни більш прийнятні на околиці - за 1-кімнатну квартиру близько 400 євро і більше 600 євро за 3-кімнатну.

Елітне житло обійдеться дорожче. На Ібіці 1-кімнатна квартира в центрі коштуватиме 830 євро на місяць і близько 700 євро на околицях. У Севільї житло в середньому коштує від 420 до 550 євро, а у Більбао – від 580 до 750 євро. Суми вказані без врахування комунальних платежів.

Нагадаємо, оренда квартир в Україні зросла в ціні на 225%. В яких регіонах мінімальні ціни можна дізнатися тут.