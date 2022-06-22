Оренда квартир в Іспанії: скільки українські біженці платять за житло

Іспанія відома своїми розкішними курортами. Ціни на нерухомість у цьому регіоні досить високі – місцевий ринок оживає у розпал туристичного сезону. Українські біженці можуть шукати житло самостійно чи скористатися послугами ріелторів. Оренда квартир доступна як на короткий, так і на тривалий термін.

Оренда квартир в Іспанії: скільки українські біженці платять за житло

Приїжджі зазвичай шукають апартаменти як мінімум на три місяці. У цьому випадку українські біженці можуть скористатися пропозиціями на наступних порталах:

  • spotahome.com
  • idealista.com
  • api.cat
  • pisos.com
  • habitaclia.com
  • badi.com
  • fotocasa.es
  • yaencontre.com
  • aproperties.com
  • shbarcelona.es
  • homehunter.es

Українські біженці можуть знайти варіанти безкоштовного житла на сайтах:

  • Unitedforukraine.org
  • host4ukraine.com
  • icanhelp.host
  • eu4ua.org
  • притулок4ua.com

Вартість орендованого житла, як і в Україні, складається з двох частин – орендної плати та комунальних платежів. Вона залежить від регіону, відстані від моря, типу нерухомості, наявності чи відсутності ремонту/меблів та інших факторів. У квартирі із залом та двома спальнями комуналка влітку становить 100 євро та понад 200 у зимовий період.

Однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме близько 500 євро на місяць. За 3-кімнатні апартаменти доведеться сплатити близько 900 євро. Ціни більш прийнятні на околиці - за 1-кімнатну квартиру близько 400 євро і більше 600 євро за 3-кімнатну.

Оренда квартир в Іспанії: скільки українські біженці платять за житло

Елітне житло обійдеться дорожче. На Ібіці 1-кімнатна квартира в центрі коштуватиме 830 євро на місяць і близько 700 євро на околицях. У Севільї житло в середньому коштує від 420 до 550 євро, а у Більбао – від 580 до 750 євро. Суми вказані без врахування комунальних платежів.

Нагадаємо, оренда квартир в Україні зросла в ціні на 225%. В яких регіонах мінімальні ціни можна дізнатися тут.


Ловіцька Леся, Тудей





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