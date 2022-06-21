Грошова допомога українцям, які не мають статусу ВПО від Червоного Хреста: названі умови

Українці, які мешкають у регіонах, не зачеплених війною, можуть отримати виплати від Червоного Хреста України. Ця грошова допомога призначена для громадян, які безкоштовно дали притулок біженцям. Гроші виплачуватимуть через ПриватБанк.

Про це повідомила прес-служба Приватбанку.

"Організація розпочинає виплату компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися в період воєнного стану, за програмою "Притулок" через платіжну систему PrivatMoney", - інформують у ПриватБанку.

Цю грошову допомогу можуть отримати громадяни, які дали притулок у себе вдома біженцям безкоштовно. При цьому біженці, які отримали притулок, повинні мати офіційний статус ВПО.

Розмір такої щоденної грошової допомоги становить 14,77 грн за одну особу на добу, 450 грн за особу на місяць.

Як отримати грошову допомогу від Червоного Хреста?

Для цього потрібно виконати наступні дії:

зареєструвати своє житло на сайті та не пізніше наступного дня подати заяву до органів місцевого самоврядування із зазначенням паспортних даних кожної з розміщених осіб та з копіями їхніх документів, що засвідчують особу;

у день від'їзду ВПО або зміни кількості постояльців потрібно подати заяву з інформацією про зміну переліку мешканців;

звернутися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за місцем знаходження житлового приміщення для отримання грошової допомоги.

При цьому слід пам'ятати, що до вас будь-якої хвилини можуть навідатися перевіряючі, щоб перерахувати постояльців і переконатися, що вони проживають безкоштовно.

Нагадаємо, малозабезпечені сім'ї переселенців також можуть отримати від Міжнародного Хреста допомогу 7500 гривень.