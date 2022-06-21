Оренда квартир у Литві: скільки українські біженці платять за житло

Балтійські країни завжди приваблювали наших співвітчизників. Українські біженці дедалі частіше розглядають можливість залишитись у Литві. Приїжджі, як правило, винаймають житло. Стало відомо, скільки вони платять за оренду квартир у цій країні.

Українські біженці часто зупиняються у столиці, де оптимальні умови проживання. Ціни у Вільнюсі не можна назвати низькими. Однокімнатну квартиру можна винайняти за 180 доларів на місяць (близько 6300 гривень). Це економ-житло площею 12 кв. м.

Найдорожчий варіант житла коштуватиме 1500 доларів (52 500 гривень). Це двокімнатні апартаменти площею 80,5 кв. м. Житло розташоване на третьому поверсі 4-поверхового будинку з сигналізацією, кодовим замком та парковкою. У квартирі зроблений сучасний ремонт та є меблі.

У місті хороший вибір квартир за ціною від 450 до 850 доларів (15,8-29,8 тисячі гривень).

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ із нашої країни виїхали близько 5 мільйонів людей. Більшість із них вирушили до Польщі, Угорщини, Чехії, Румунії, Словаччини та Молдови.

Верховна Рада України 19 червня ухвалила законопроект №7398, який передбачає зміни до забудови територій. Тепер у всіх новобудовах передбачені бомбосховища, які мають захистити людей від вибухів та вибухових хвиль, а також від ураження радіоактивними, хімічними та іншими речовинами.

Раніше повідомлялося, скільки коштує оренда квартир в Італії і яка вигідна пропозиція там діє.