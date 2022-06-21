Нова пошта розширила перелік послуг для своїх клієнтів

Нова пошта розширила перелік послуг у своїх відділеннях під час війни. Тепер клієнтам поштового оператора доступні не лише послуги доставки посилок, а й оплата комуналки, переказ грошових платежів та інші фінансові операції.

Оплата комуналки та грошові перекази: Нова пошта розширила перелік послуг для своїх клієнтів

Також через Нову пошту українці тепер зможуть сплачувати за кредити, страхові поліси, штрафи, тощо. При оплаті стягуватиметься 1% комісії.

Крім цього, у відділеннях Нової пошти тепер можна зняти гроші з банківської картки, але лише у гривнях.

За допомогою послуги "Миттєвий" можна перевести до 30 000 грн іншому клієнту. Якщо переказувати кошти через відділення, цей ліміт автоматично зросте до 399 999 грн, через сайт - ліміт нижче. За кожний грошовий переказ комісія становить 1,5% від суми. Для здійснення переказу при собі потрібно мати лише паспорт.

Оплата комуналки та грошові перекази: Нова пошта розширила перелік послуг для своїх клієнтів
Нова пошта переказує гроші як усередині країни, так і за кордон через системи Western Union або Ria.

Для відправлення коштів за кордон необхідно знайти відділення, що надає послуги NovaPay, назвати касиру ПІБ, домашню адресу та телефонний номер, пред'явити паспорт, надати дані про отримувача, внести гроші до каси, заплативши комісію.

Раніше повідомлялося, що Нова пошта та Укрпошта відновили доставку товарів із китайського сайту AliExpress.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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