На які товари відновлюється попит серед українців – дані Нацбанку

На четвертому місяці повномасштабної війни, після зниження попиту на товари першої необхідності, які українці скуповували в перші тижні, на ринку фіксують деякі зміни. Про пожвавлення економіки розповіла в інтерв’ю 24 каналу заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

“Попит у громадян змінився. Якщо в перші місяці війни у людей від шоку був попит тільки на товари першої необхідності – це їжа, медикаменти, якісь дуже прості речі, то зараз відновлюється попит на промислові товари, на одяг, послуги. Також бачимо, що відновлюється попит на імпортовані товари, особливо довгострокового використання, – пральні машини, автомобілі й інше», - зазначила вона.