У рамках підготовки Кабміну до зими шість ТЕЦ передали у власність Нафогазу

Передача ТЕЦ до управління Нафтогазу пов'язана із необхідністю підготувати їх до зими, інформує ZN.ua.

У рамках підготовки Кабміну до зими шість ТЕЦ передали у власність Нафогазу
© Facebook/Нафтогаз України

Кабмін вирішив передати шість теплоелектроцентралів у власність "Нафтогазу ", а також заморозити ціну на газ для операторів газорозподільних систем, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Нафтогаз на час військового стану та шість місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду — ще один крок до стабільного постачання газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", – йдеться у Telegram-каналі Шмигаля.


Антон Герасименко, ZN.ua





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