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2022-06-18
У рамках підготовки Кабміну до зими шість ТЕЦ передали у власність Нафогазу
Передача ТЕЦ до управління Нафтогазу пов'язана із необхідністю підготувати їх до зими, інформує
© Facebook/Нафтогаз України
Кабмін вирішив передати шість теплоелектроцентралів у власність "Нафтогазу ", а також заморозити ціну на газ для операторів газорозподільних систем,
"Нафтогаз на час військового стану та шість місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду — ще один крок до стабільного постачання газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", – йдеться у Telegram-каналі Шмигаля.
Антон Герасименко, ZN.ua