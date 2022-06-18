У рамках підготовки Кабміну до зими шість ТЕЦ передали у власність Нафогазу

Кабмін вирішив передати шість теплоелектроцентралів у власність "Нафтогазу ", а також заморозити ціну на газ для операторів газорозподільних систем, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Нафтогаз на час військового стану та шість місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною. Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду — ще один крок до стабільного постачання газу всім споживачам та стабільної роботи нашої газотранспортної системи", – йдеться у Telegram-каналі Шмигаля.