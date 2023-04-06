У 2023 році Нацбанк проведе виїзний моніторинг шістьох об’єктів оверсайту

Нацбанк у 2023 році запланував проведення виїзного моніторингу шістьох об'єктів оверсайту. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Мета перевірок

Метою моніторингу є дотримання вимог законодавства України та достатності заходів, що вживаються ними для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

Кого перевірятимуть

До переліку об'єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли: