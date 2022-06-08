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2022-06-08
В РоSSии обнаружили, что укреплении рубля убивает экспорт энергоносителей сильнее любых санкций
А роSSийское население становится все беднее.
© Фото из открытых источников
7 мая курс доллара в РоSSии, после короткого периода укрепления, снова начал падать и достиг показателя
Укрепление рубля в РоSSии вызвано специфическими причинами, не имеющими отношения к укреплению экономики, и последствия этого неестественно крепкого рубля бьет по роSSийской экономике, как на бытовом, так и на макроэкономическом уровне.
Лия Ильченко, ZN.ua