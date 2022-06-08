В РоSSии обнаружили, что укреплении рубля убивает экспорт энергоносителей сильнее любых санкций

7 мая курс доллара в РоSSии, после короткого периода укрепления, снова начал падать и достиг показателя ниже 60 рублей . Однако очередное укрепление рубля не обрадовало, ни роSSийских экспертов, ни роSSийских экономистов, которые дают многочисленные комментарии для СМИ , чем грозит РоSSии укрепление рубля.

Укрепление рубля в РоSSии вызвано специфическими причинами, не имеющими отношения к укреплению экономики, и последствия этого неестественно крепкого рубля бьет по роSSийской экономике, как на бытовом, так и на макроэкономическом уровне.