В РоSSии обнаружили, что укреплении рубля убивает экспорт энергоносителей сильнее любых санкций

А роSSийское население становится все беднее.

В РоSSии обнаружили, что укреплении рубля убивает экспорт энергоносителей сильнее любых санкций
© Фото из открытых источников

7 мая курс доллара в РоSSии, после короткого периода укрепления, снова начал падать и достиг показателя ниже 60 рублей. Однако очередное укрепление рубля не обрадовало, ни роSSийских экспертов, ни роSSийских экономистов, которые дают многочисленные комментарии для СМИ, чем грозит РоSSии укрепление рубля.

Укрепление рубля в РоSSии вызвано специфическими причинами, не имеющими отношения к укреплению экономики, и последствия этого неестественно крепкого рубля бьет по роSSийской экономике, как на бытовом, так и на макроэкономическом уровне.


Лия Ильченко, ZN.ua





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